В Карелии выбрали лучшую маму-предпринимателя, которая придумала экосалфетки

Победительницей конкурса стала Дарья Черепанова с экопроектом "Сохраняй".

Обучающая программа для женщин, имеющих несовершеннолетних детей, завершилась конкурсом бизнес-проектов. По словам руководителя Центра образовательных и международных программ КРРК Натальи Багровой (организатором проекта третий год подряд выступила Корпорация развития Республики Карелия), предпочтения деловых людей меняются и всё больше связаны с экологией, экономикой и безопасностью. Идеи участниц были разнообразными: от создания экосумок или эксклюзивных мужских украшений до гостиницы для домашних животных.

Жюри, в состав которого вошли представители органов государственной власти, общероссийской общественной организации "ОПОРА РОССИИ" и одного из спонсоров – благотворительного фонда Amway, оценивало бизнес-проекты с точки зрения их экономической обоснованности, оригинальности и социальной значимости.

Большинством голосов победу одержала Дарья Черепанова с экопроектом "Сохраняй" по производству восковых оберток для пищевых продуктов.



© сайт правительства РК

- Впервые я увидела такую экосалфетку в прошлом году у друзей в Германии, – рассказала Дарья Черепанова. – Задумалась о том, что на пикниках она помогла бы дольше сохранять свежесть продуктов и избавить от использования пластиковых контейнеров. Найти в продаже такое изделие довольно сложно. Поэтому этим летом приступила к созданию своего первого экземпляра. Казалось бы, ничего сложного, но процесс кропотливый. Пять месяцев ушло на то, чтобы подобрать правильные пропорции ингредиентов – воска, кокосового масла и смолы. Воск я использую местный, с пасеки в Янисъярви.

По условиям гранта, бизнес-идея должна быть реализована в течение ближайшего календарного года. 100 тысяч рублей победительница планирует направить на продвижение бизнеса и на создание дизайнерского принта с карельскими мотивами. По итогам обучающей программы Дарья Черепанова нашла бизнес-партнера, который поможет воплотить эту идею.



© КРРК

Конкурс "Мама-предприниматель" проходил в Карелии в третий раз в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В этом году обучение прошли 35 участниц. По словам начинающих бизнес-леди, для всех лучшей наградой стали новые знания и знакомства. Предпринимательницы как субъекты МСП и дальше планируют взаимодействовать с Корпорацией развития РК, чтобы воспользоваться существующими мерами господдержки.