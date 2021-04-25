В Карелии выбрана книга года

Итоги традиционного конкурса «Книга года Республики Карелия» были подведены в Национальной библиотеке, сообщили в правительстве республики.

Церемония награждения лауреатов традиционного ежегодного конкурса «Книга года Республики Карелия» прошла 23 апреля в Национальной библиотеке Карелии. За почетное звание боролись 68 книг, а всего было подано 107 заявок.

Вместе с конкурсом в виртуальном формате работает республиканская выставка «Книга года», знакомящая читателей с изданиями, поступившими в Книжную палату Карелии в прошлом году.

Книга-альбом Елены Усачевой «Карельские беженцы. Дорога домой» - глубокое архивное исследование, повествующее о судьбах людей, бежавших из Карелии в Финляндию в годы Гражданской войны — практически единогласно была признана книгой года в Карелии.

Помимо этого, были определены лучшие книги в отдельных номинациях. Так, в номинации «Свет науки» был отмечен редакционно-издательский отдел Карельского научного центра РАН за книгу «Ладожская протерозойская структура». Книга Ильи Полуницына «Сказки кухонного шкафа» (издательство «Периодика») стала лучшей в номинации «Классная книга». «Карельские сказки» от издания «Острова» победила в номинации «читать и перечитывать». Книга «Церкви и часовни Заонежья: неопубликованные материалы и полевые записи: Кижская волость», подготовленная музеем-заповедником «Кижи», была отмечена экспертами в номинации «Искусство книги» за лучшее оформление издания.

По итогам голосования на виртуальной выставке Национальная библиотека объявила обладателя приза «Читательская симпатия». Им стала книга «Вкусная Карелия: путевые заметки коми-пермячки о карельской кухне» — красочное издание авторства Светланы Кольчуриной, рассказывающая о традиционной карельской кухне.

Дипломы и призы издателям и авторам были вручены от Законодательного собрания Республики Карелия, администрации Петрозаводска, Управления по туризму Республики Карелия, Общества любителей книги.

Подробнее ознакомиться с итогами конкурса можно здесь.