890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стали известны имена подозреваемых в даче взятки зампредседателя горсовета Петрозаводска 1
Сегодня 16:59
Появились фото с места ДТП в Карелии, где тягач с цистерной упал в кювет
Сегодня 12:04
В Карелии увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус 7
Сегодня 09:11

В Карелии выявлен первый условно больной коронавирусом

Новости. Общество
18:26, 20 Марта 2020
фото: © EPA-EFE/Alessandro Di Marco, архив
Загрузка...

Исследование жительницы Карелии, вернувшейся из-за границы, дало условно положительный результат на коронавирусную инфекцию

Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" министр здравоохранения Михаил Охлопков. Лабораторное исследование жительницы республики проводилось в Центре гигиены и эпидемиологии. Получен условно положительный результат на коронавирусную инфекцию.

"Обращаю ваше внимание: результат одного теста нельзя считать стопроцентно достоверным, окончательный диагноз ставится только после выполнения трехкратного анализа и обязательной верификации в референц-лаборатории ООО "Вектор"", - пишет министр.

По словам Охлопкова, девушка вернулась из-за границы и помещена в Республиканскую инфекционную больницу. В настоящее время ее состояние удовлетворительное, проявлений болезни нет. Все необходимые превентивные мероприятия проводятся в полном объеме, уточнили глава Минздрава Карелии.

Ранее сообщалось, что в Карелии увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Евгений Громов
2020-03-20 18:35:17
А что делать тем, кто попал в больницу и здоров по результатам тестов? Условия никакие: кровати подростковые, ноги торчат. Бокс 2*1,5м, где находятся трое: мама и два ребенка. Врачи прикрывают себя, каждый как может по цепочке вверх. Проявил сознательность и это все обернулось лишением свободы. Никто не может толком объяснить, что будет, если самовольно покинуть больницу! Может быть Столица на Онего может принять участие в этом вопросе? Результаты тестов - отрицательные, все анализы идеальные. Зачем здоровым людям занимать палаты? Каждый день из Москвы приезжают поезда и никто ничего не контролирует. Самолеты приземляются во Внуково - никто никого не проверяет.
Элла Фитцжеральд
2020-03-20 18:34:10
Началось...
Доктор хаос
2020-03-20 18:32:39
началось
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2020, 08:59
Началось повышение ставок по ипотечным кредитам из-за обвала рубля
19.03.2020, 13:14
Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска (СРОЧНО)
18.03.2020, 06:40
Финляндия закрывает границу с четверга
18.03.2020, 14:59
Убийство произошло в центре Петрозаводска (СРОЧНО)
18.03.2020, 20:26
Стало известно, кого застрелили сегодня в центре Петрозаводска
16.03.2020, 06:40
Глава Карелии сделал официальное заявление по поводу коронавируса

Аналитика

Сегодня 13:53
Капитал
"Нам оставят мертвый водоем"
Жители карельского поселка Ондозеро встали на защиту озера Унус от форелеводов.
"Вытащил ножик и ударил Михаила" 1
19.03.2020 14:15
"Карелы не хотят участвовать в политике" 5
16.03.2020 16:00
Выносить ли сор из избы 8
16.03.2020 09:00
Коронавирус: главное не паниковать 7
13.03.2020 13:33
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:20
Без политики
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 6
17.03.2020 14:18
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Ажиотажный спрос на крупы в Петрозаводске
Сегодня 15:06
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»