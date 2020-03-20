В Карелии выявлен первый условно больной коронавирусом

Исследование жительницы Карелии, вернувшейся из-за границы, дало условно положительный результат на коронавирусную инфекцию

Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" министр здравоохранения Михаил Охлопков. Лабораторное исследование жительницы республики проводилось в Центре гигиены и эпидемиологии. Получен условно положительный результат на коронавирусную инфекцию.

"Обращаю ваше внимание: результат одного теста нельзя считать стопроцентно достоверным, окончательный диагноз ставится только после выполнения трехкратного анализа и обязательной верификации в референц-лаборатории ООО "Вектор"", - пишет министр.

По словам Охлопкова, девушка вернулась из-за границы и помещена в Республиканскую инфекционную больницу. В настоящее время ее состояние удовлетворительное, проявлений болезни нет. Все необходимые превентивные мероприятия проводятся в полном объеме, уточнили глава Минздрава Карелии.

Ранее сообщалось, что в Карелии увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус.