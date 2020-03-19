В Карелии увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией в Карелии по-прежнему не подтверждены.

Глава республики рассказал об оперативной ситуации с коронавирусом в регионе. За минувшие сутки еще двое жителей Карелии попали в больницу с подозрением на инфекцию. Количество госпитализированных теперь составляет 31 человек. 5 уже выписаны. 456 человек находятся на самокарантине, 32 - в местах обсервации. Проведено 312 исследований.

"Друзья! Нам с вами сейчас очень важно сделать все, чтобы не допустить распространения коронавируса. И я очень благодарен тем жителям Карелии, кто отказался от поездок не только за границу, но и по нашей стране. Знаю, что многие специально к школьным каникулам планировали отпуск, чтобы вместе с детьми отправиться в Санкт-Петербург, Москву, посетить другие регионы. Но пришлось отложить путешествие. И это сегодня – самое разумное решение, здоровье близких, особенно наших старших, дороже! И еще это один из самых главных способов предотвратить проникновение вируса в нашу республику", - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

По словам главы Карелии, в республике принимаются все необходимые меры: увеличены каникулы, переведены студенты на дистанционное обучение, отменены концерты, спектакли.

"Многие находятся в самоизоляции, понимая всю серьезность положения. Но если кто-то "привезет" вирус из-за пределов Карелии, все может пойти насмарку! Поэтому еще раз прошу воздержаться от поездок. Здравый смысл, ответственность – на мой взгляд, это всегда было присуще жителям Карелии", - уверен глава республики.

Ранее адвокат попросил главу Минздрава Карелии защитить юристов и арестантов от коронавируса.