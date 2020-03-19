890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии госпитализированы 29 человек с подозрением на коронавирус 1
19.03.2020 10:48
Обыски начались у замглавы Петрозаводска Перова (СРОЧНО) 21
19.03.2020 14:19
В Петрозаводске перестали принимать заявления на получение шенгенской визы (СРОЧНО) 10
19.03.2020 10:48
В Карелии семья убитого в полицейской машине мужчины раскрыла детали трагедии 4
19.03.2020 15:05
Из УК РФ изъяли статью о виновности директоров компаний в создании ОПГ 1
19.03.2020 16:21

В Карелии увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус

Новости. Общество
09:11, 20 Марта 2020
фото: © EPA-EFE/YUAN ZHENG
Загрузка...

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией в Карелии по-прежнему не подтверждены.

Глава республики рассказал об оперативной ситуации с коронавирусом в регионе. За минувшие сутки еще двое жителей Карелии попали в больницу с подозрением на инфекцию. Количество госпитализированных теперь составляет 31 человек. 5 уже выписаны. 456 человек находятся на самокарантине, 32 - в местах обсервации. Проведено 312 исследований.

"Друзья! Нам с вами сейчас очень важно сделать все, чтобы не допустить распространения коронавируса. И я очень благодарен тем жителям Карелии, кто отказался от поездок не только за границу, но и по нашей стране. Знаю, что многие специально к школьным каникулам планировали отпуск, чтобы вместе с детьми отправиться в Санкт-Петербург, Москву, посетить другие регионы. Но пришлось отложить путешествие. И это сегодня – самое разумное решение, здоровье близких, особенно наших старших, дороже! И еще это один из самых главных способов предотвратить проникновение вируса в нашу республику", - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

По словам главы Карелии, в республике принимаются все необходимые меры: увеличены каникулы, переведены студенты на дистанционное обучение, отменены концерты, спектакли.

"Многие находятся в самоизоляции, понимая всю серьезность положения. Но если кто-то "привезет" вирус из-за пределов Карелии, все может пойти насмарку! Поэтому еще раз прошу воздержаться от поездок. Здравый смысл, ответственность – на мой взгляд, это всегда было присуще жителям Карелии", - уверен глава республики.

Ранее адвокат попросил главу Минздрава Карелии защитить юристов и арестантов от коронавируса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
prostor
2020-03-20 09:44:18
Почему не проводится дизинфекция общественного транспорта, маршруток?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2020, 08:59
Началось повышение ставок по ипотечным кредитам из-за обвала рубля
18.03.2020, 06:40
Финляндия закрывает границу с четверга
19.03.2020, 13:14
Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска (СРОЧНО)
18.03.2020, 14:59
Убийство произошло в центре Петрозаводска (СРОЧНО)
18.03.2020, 20:26
Стало известно, кого застрелили сегодня в центре Петрозаводска
16.03.2020, 06:40
Глава Карелии сделал официальное заявление по поводу коронавируса

Аналитика

19.03.2020 14:15
Обществоведение
"Вытащил ножик и ударил Михаила"
Стали известны подробности убийства задержанного в полицейской машине в Петрозаводске.
"Карелы не хотят участвовать в политике" 5
16.03.2020 16:00
Выносить ли сор из избы 8
16.03.2020 09:00
Коронавирус: главное не паниковать 7
13.03.2020 13:33
"Нам кто-то сверху помогает" 13
12.03.2020 14:35
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:20
Без политики
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 6
17.03.2020 14:18
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Восстановление поликлиники №1 в Петрозаводске
19.03.2020 17:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»