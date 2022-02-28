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В Карелии выявлено еще 726 случаев омикрона

Новости. Общество
09:15, 01 Марта 2022
фото: © shutterstock.com

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В республике за неделю отмечается спад заболеваемости коронавирусом.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Карелии, при проведении выборочного молекулярно-генетического мониторинга материала от 1131 больных новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 28 февраля выявлено 726 случаев омикрона. Неделей ранее этот показатель был около 1200.

В Карелии лабораторно подтвержден диагноз «коронавирус» у 125193 человек, из них дети до 17 лет — 16383 (13,1%), лица старше 65 лет — 19457(15,6%). За неделю темп прироста заболеваемости составил минус 27,4%.

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