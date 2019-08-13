15:46, 13 Августа 2019
В Карелии выпускникам предлагают самую низкую зарплату по сравнению с другими регионами СЗФО
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Работодатели в Карелии предлагают студентам, выпускниками и начинающим специалистам зарплаты ниже, чем во всех остальных регионах Северо-Запада, и 14% молодежи хочет уехать из республики.
Об этом говорят результаты исследования рынка труда, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter Северо-Запада.
На сайте hh.ru в разделе "Начало карьеры, студенты" размещены объявления работодателей, в которых они указывают предлагаемые зарплаты. В Карелии эта сумма составляет, в среднем, 26 тыс. рублей.
Какую зарплату предлагают молодым соискателям в других регионах, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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