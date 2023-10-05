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В Карелии вырос индекс производства отдельных отраслей промышленности

Новости. Экономика
09:00, 06 Октября 2023
фото: Правительство Карелии

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Производство транспортных средств и оборудования в республике выросло в 5,6 раза, сообщили на заседании регионального совета Карельского Союза Машиностроителей России.

Накануне, 5 октября, состоялось заседание регионального совета Карельского Союза Машиностроителей России, в котором приняли участие ведущие машиностроители Карелии и представители федеральных ведомств.

Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных подчеркнул, что машиностроительная отрасль Карелии успешно развивается благодаря эффективному взаимодействию с федеральным центром, а также действию региональных мер поддержки.

Федеральная поддержка Минпромторга на 2021–2023 годы составила более 170 миллионов рублей на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности, в 2024 году будет распределено еще более 60 миллионов.

Заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом», член Бюро Центрального совета, куратор Карельского регионального отделения ООО «СоюзМаш России» Андрей Никипелов отметил, что в условиях санкций предприятия машиностроительной отрасли получили дополнительный толчок для развития.

«Карельские предприятия не стали исключением, благодаря новым запросам показывают устойчивую работу, в том числе по импортозамещению, — сказал Андрей Никипелов. — Ключевая роль в этом принадлежит и федеральным мерам поддержки, и региональным».

Также он уточнил, что основная задача на сегодня — обеспечение предприятий машиностроения кадрами, ля чего необходимо объединить усилия профобразовательных учреждений, ВУЗов и работодателей.

«Законодательство Карелии в сфере поддержки бизнеса и инвестиционной деятельности является одним из самых гибких и привлекательных для инвесторов среди субъектов России. У нас активно работает региональный фонд развития промышленности, который не только оказывает финансовую поддержку промышленным предприятиям, но и активно участвует в создании и развитии кластеров и технопарков в регионе», — сообщил министр промышленности и торговли Карелии Денис Гурков.

В республике работают или готовятся к введению в стрй целый ряд значимых объектов: технопарк «Южная промзона», включенный в реестр Минпромторга России, технопарки «Карельские продукты» в Петрозаводске и «Онежский» в Кондопоге. Малые и средние предприятия, такие как «Стройтехника», «РУ-Трак», «Сверус» и другие изготавливают комплектующие для станков и оборудования западных производителей. В республике находится один из опорных вузов России — ПетрГУ, разрабатывающий программы автоматизированного управления процессами, они внедряются на карельских производствах.

В правительстве напомнили об успешно реализуемых при поддержке Минпромторга России и властей Карелии проектах в машиностроении, таких, как Амкодор-Онего, производящий лесозаготовительную технику среднего и тяжелого классов, Инженерный Центр ЭФЭР, разрабатывающий и производящий роботизированные установки пожаротушения и ствольной пожарной техники. Завод Петрозаводскмаш создает центр компетенции литейного производства высокотехнологических отливок деталей и компонентов для машиностроения, где будет создано импортозамещающее производство отливок блоков цилиндров для дизельных двигателей, а также комплектующих к ним, изготовление которых ранее в России не осуществлялось. На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе будет создана «цифровая верфь».

Звания Минпромторга России на Совете получили лучшие машиностроители Карелии — в частности, звания «Почетный машиностроитель» был удостоен Гендиректор «МВ Барбел» Вадим Маркелов, звание «Почетный судостроитель», Почетную грамоту Минпромторга России получили ряд сотрудников Онежского судостроительного завода.

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