В Карелии выросло число чиновников

Численность государственных служащих органов власти регионального уровня в Карелии выросла в 2018 году, хотя годом ранее количество чиновников в республике сократилось.

В 2017 году количество республиканских чиновников сократилось на 8,9% по сравнению с 2016 годом, а в 2018 году выросло на 5%.

В прошлом году численность госслужащих регионального уровня в Карелии составила 1261 человек.

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