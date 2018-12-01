В Карелии за год нашли останки 920 советских воинов

В Петрозаводске подвели итоги республиканского этапа Всероссийской акции "Вахта Памяти – 2018", сообщает правительство Карелии.

Ежегодно на территории республики проходят муниципальные, республиканские и межрегиональные "Вахты Памяти", поисковые экспедиции, полевые разведки, торжественные захоронения останков советских воинов, выставки поисковых находок.

В 2018 году на территории республики были найдены останки 920 советских воинов, установлено 103 имени. В мероприятиях приняли участие более 1 тысячи человек из 40 регионов России.

Глава Карелии также отметил, что в этом году символическая дата для поисковиков – тридцать лет назад в Калуге состоялся первый в истории слет поисковых отрядов. На протяжении многих лет Карелия является активным участником поискового движения России. Только в этом году карельскими поисковиками проведено 17 церемоний захоронения останков воинов, погибших при защите Отечества.