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Новости. Общество
14:08, 01 Декабря 2018
фото: правительство Карелии

В Карелии за год нашли останки 920 советских воинов

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В Петрозаводске подвели итоги республиканского этапа Всероссийской акции "Вахта Памяти – 2018", сообщает правительство Карелии.

Ежегодно на территории республики проходят муниципальные, республиканские и межрегиональные "Вахты Памяти", поисковые экспедиции, полевые разведки, торжественные захоронения останков советских воинов, выставки поисковых находок.

В 2018 году на территории республики были найдены останки 920 советских воинов, установлено 103 имени. В мероприятиях приняли участие более 1 тысячи человек из 40 регионов России.

Глава Карелии также отметил, что в этом году символическая дата для поисковиков – тридцать лет назад в Калуге состоялся первый в истории слет поисковых отрядов. На протяжении многих лет Карелия является активным участником поискового движения России. Только в этом году карельскими поисковиками проведено 17 церемоний захоронения останков воинов, погибших при защите Отечества.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-12-01 14:25:15
Сколько нашел ночной фотограф ? Или это не евонная тема.
Гость
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