В Карелии за год почти на 10% уменьшилось производство яиц

Опубликованы краткие итоги работы животноводства республики в 2023 году.

В Карелиястате опубликовали краткие итоги работы животноводства республики за январь–октябрь 2023 года.

С начала года во всех хозяйствах Карелии было произведено скота и птицы на убой — 2,2 тысячи тонн, молока — 53,3 тысячи тонн, яиц — 5,9 миллиона штук

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года производство молока увеличилось на 5,7%, скота и птицы уменьшилось на 0,1%, яиц — на 9,5%.

Характерно, что производство мяса и молока в сельхозорганизациях Карелии выросло по сравнению с прошлым годом на 8,5% и на 7,2% соответственно.

Напомним, ранее жители райцентра в Карелии возмутились выросшими ценами на яйца.