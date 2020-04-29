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В Карелии за месяц 32 водителя автобусов оштрафованы за превышение скорости

Новости. Общество
18:00, 30 Апреля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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С начала апреля сотрудники Госавтоинспекции проконтролировали более 400 пассажирских автобусов, в том числе соблюдение водителями правил дорожного движения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Автоинспекторы в ходе ежедневного обеспечения безопасности дорожного движения контролируют соблюдение правил безопасности пассажирского автотранспорта. Пристальное внимание уделяется техническому состоянию автобусов, исправности тахографов, также проверяется работа должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, проведение предрейсовых медицинских осмотров водительского состава.

С начала апреля сотрудники Госавтоинспекции проконтролировали более 400 пассажирских автобусов, в том числе соблюдение водителями правил дорожного движения.

Чаще всего водители допускали превышение установленной скорости движения транспортного средства, за что к административной ответственности привлечены 32 водителя. Два водителя управляли автобусом, не имея права управления транспортным средством.

Всего за нарушения ПДД РФ в апреле привлечены к ответственности 50 водителей автобусов.

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Комментарии

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mobikk
2020-04-30 18:16:18
интересно...они ж не ездят..
новый
2020-04-30 18:31:55
mobikk, служебные ездят. Лишь бы пукнуть ?
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