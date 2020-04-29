В Карелии за месяц 32 водителя автобусов оштрафованы за превышение скорости

С начала апреля сотрудники Госавтоинспекции проконтролировали более 400 пассажирских автобусов, в том числе соблюдение водителями правил дорожного движения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Автоинспекторы в ходе ежедневного обеспечения безопасности дорожного движения контролируют соблюдение правил безопасности пассажирского автотранспорта. Пристальное внимание уделяется техническому состоянию автобусов, исправности тахографов, также проверяется работа должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, проведение предрейсовых медицинских осмотров водительского состава.

С начала апреля сотрудники Госавтоинспекции проконтролировали более 400 пассажирских автобусов, в том числе соблюдение водителями правил дорожного движения.

Чаще всего водители допускали превышение установленной скорости движения транспортного средства, за что к административной ответственности привлечены 32 водителя. Два водителя управляли автобусом, не имея права управления транспортным средством.

Всего за нарушения ПДД РФ в апреле привлечены к ответственности 50 водителей автобусов.