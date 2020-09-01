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В Карелии за минувшие сутки подтверждено 27 новых случаев COVID-19

Новости. Общество
08:48, 02 Сентября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Общее число заболевших в республике возросло до 3206, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 27 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 22, в Сегеже – 1, в Питкярантском районе – 1 (деревня Янис), в Прионежском районе – 3 (село Заозерье).

Выздоровел еще 31 человек: в Петрозаводске – 21, в Прионежском районе – 2, в Беломорском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Пряжинском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Кондопожском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Костомукше – 1, в Сегежском районе – 1.

Всего выздоровели 2404 человека.

На самокарантине находятся 897 человек (+8 за сутки).

В обсерваторе пребывают 23 человека.

Проведено 145914 исследований (+1225 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 30 пациентов с ковидной инфекцией. О 30-ой жертве вируса стало известно 1 сентября.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 522,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 681,5 случая, по Северо-Западу – 683,7.

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