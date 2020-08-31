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В Карелии коронавирус "убил" еще одну пожилую женщину

Новости. Общество
08:44, 01 Сентября 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС, архив
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Умерла 85-летняя жительница Пряжинского района, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась жительница Пряжинского района 1935 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания.

Это 30-й летальный случай в Карелии с начала эпидемии COVID-19.

Подтверждены еще 36 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 24, в Костомукше – 3, в Питкяранте – 1, в Сортавале – 2, в Кондопожском районе – 1 (село Янишполе), в Олонецком районе – 2 (поселок Ильинский, деревня Мегрега), в Беломорском районе 3 (поселки Сосновец и Новое Машезеро, село Сумский Посад).

Всего заболели – 3179.

Выздоровели еще 47 человек: в Петрозаводске – 26, в Пудожском районе – 10, в Лоухском районе – 3, в Костомукше – 3, в Беломорском районе – 1, в Лахденпохском районе – 2, в Пряжинском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Выздоровели с начала пандемии – 2373.

На самокарантине находятся 889 человек (+3 за сутки).

В обсерваторе пребывают 23 человека (-3 за сутки).

Проведено 144689 исследований (+642 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 517,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 678,3 случая, по Северо-Западу – 680,2.

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