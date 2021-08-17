В Карелии за минувшие сутки зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса

Об этом говорят данные о ситуации с эпидемией, опубликованные на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

Общее число умерших от COVID-19 в республике достигло 758 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков. За минувшие сутки подтвержден один летальный исход от коронавируса.



Официальный показатель летальности в Карелии, который рассчитывается как соотношение числа умерших и заболевших, составил 1,27 - это ниже среднероссийского (2,61).

Напомним, общее число инфицированных COVID-19 в России приближается к 7 млн человек.