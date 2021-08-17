Общее число заразившихся коронавирусом в России приближается к 7 млн человек

Всего в стране зарегистрировано 6 705 523 случая коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе РФ по коронавирусу.

За последние сутки в России выявлено 20 992 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 588 (7,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 705 523 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 983 405.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 20 351 человек.

За прошедшие сутки скончались 785 человек. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 174 485.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 174,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 494 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20 августа остаются 1 256 496 человек.