В Карелии за минувший вечер произошло два пожара в жилых домах

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Дома горели на станции Шуйской и в Сегеже, сообщили в МЧС Карелии.
Вчера, 25 января, в 21:03 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района (12 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в доме по улице Привокзальной на станции Шуйская Прионежского района. В 21:54 пожар был ликвидирован.
В 21:16 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (9 чел., 2 ед. техники) тушили пожар в жилом доме по улице Ленина в Сегеже. На ликвидацию пожара ушло более 30 минут.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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