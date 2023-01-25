В Карелии за неделю на треть выросло число заболевших коронавирусом

Роспотребнадзор обнародовал статистику заболеваемости на минувшей неделе.

По данным Роспотребнадзора, с 13 по 19 февраля в Карелии было зарегистрировано 707 случаев заболевания Covid-19. По сравнению с предыдущей неделей был отмечен рост числа зафиксированных заболеваний на 37,6%.

Рост числа заболевших был отмечен во всех возрастных группах.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в республике средний показатель тестирования в неделю составляет 84 теста на 100 тысяч населения.