В Карелии за неделю почти в два раза снизилось число заболевших Covid-19

Заболеваемость коронавирусом в Карелии резко снизилась за минувшую неделю.
Как сообщили в Роспотребнадзоре Карелии, за прошедшую неделю в республике было зафиксировано 216 случаев заболевания Covid-19. Эта цифра оказалась на 47,2% меньше, чем на предыдущей неделе.
Число заболевших снизилось во всех возрастных группах, кроме детей младше 2 лет. Средний показатель тестирования в республике за неделю составил 110,5 на 100 тысяч населения.
Ранее стало известно, что из-за заболевания ОРВИ и гриппа карантин объявлен в 174 классах, 6 школ республики полностью перешли на дистант.
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