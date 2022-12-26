В Карелии за неделю почти в два раза снизилось число заболевших Covid-19

Заболеваемость коронавирусом в Карелии резко снизилась за минувшую неделю.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Карелии, за прошедшую неделю в республике было зафиксировано 216 случаев заболевания Covid-19. Эта цифра оказалась на 47,2% меньше, чем на предыдущей неделе.

Число заболевших снизилось во всех возрастных группах, кроме детей младше 2 лет. Средний показатель тестирования в республике за неделю составил 110,5 на 100 тысяч населения.

Ранее стало известно, что из-за заболевания ОРВИ и гриппа карантин объявлен в 174 классах, 6 школ республики полностью перешли на дистант.