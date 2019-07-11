В Карелии за полгода более 1,3 тысяч семей получили маткапитал

Размер материнского капитала в 2019 году составляет более 450 тысяч рублей, сообщили в ОПФР по Карелии.

С начала года сертификаты получили 1304 семьи.

За 12 с половиной лет реализации в Карелии почти 40 тысяч семей стали обладателями сертификатов на материнский (семейный) капитал.

За все время действия программы 14, 3 тысячи карельских семей решили использовать средства капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам и займам. На эти цели в республику направлено почти 5,8 млрд рублей. На приобретение, строительство и реконструкцию жилья – около 3, 9 млрд рублей.



Еще 9,6 тысяч семей направили средства материнского капитала на образование детей, на эти цели в Карелию направлено более 162 млн рублей. Перевести средства или часть средств материнского капитала на увеличение накопительной части пенсии мамы пожелали 58 карельских семей, на эти цели перечислено более 14 млн рублей.



Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 тысячи 26 рублей.



