В Карелии за прошедшие сутки зафиксировано три летальных случая от пневмонии

За последние сутки число заболевших внебольничной пневмонией выросло на 14 человек.

Начиная с 1 апреля, с диагнозом внебольничная пневмония госпитализированы уже 265 пациентов.

С начала апреля 38 жителей Карелии умерли от внебольничной пневмонии. За прошедшие сутки зафиксировано три летальных исхода: мужчина 1953 года рождения, две женщины 1933 и 1926 годов рождения. Тест на коронавирус у всех отрицательный, сообщается в паблике "Коронавирус. Оперштаб Карелии".

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Согласно статистике за 29 апреля, от пневмонии скончался мужчина 1925 года рождения.