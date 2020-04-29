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В Карелии за прошедшие сутки зафиксировано три летальных случая от пневмонии

Новости. Общество
09:05, 30 Апреля 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин
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За последние сутки число заболевших внебольничной пневмонией выросло на 14 человек.

Начиная с 1 апреля, с диагнозом внебольничная пневмония госпитализированы уже 265 пациентов.

С начала апреля 38 жителей Карелии умерли от внебольничной пневмонии. За прошедшие сутки зафиксировано три летальных исхода: мужчина 1953 года рождения, две женщины 1933 и 1926 годов рождения. Тест на коронавирус у всех отрицательный, сообщается в паблике "Коронавирус. Оперштаб Карелии".

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Согласно статистике за 29 апреля, от пневмонии скончался мужчина 1925 года рождения.

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Комментарии

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Изя
2020-04-30 10:05:17
Это что такое ??? Мор ??????????????? Почему молчат Парфенчиков и Охлопков ? Куда пропал " медик" Корсаков ??? :)
Гость
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