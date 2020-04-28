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Пожилой житель Карелии скончался от пневмонии

Новости. Общество
09:19, 29 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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За последние сутки число заболевших внебольничной пневмонией выросло на 8 человек.

Начиная с 1 апреля, с диагнозом внебольничная пневмония госпитализирован уже 251 пациент.

С начала апреля 35 жителей  Карелии умерли от внебольничной пневмонии. За прошедшие сутки зафиксирован один летальный исход – мужчина 1925 года рождения. Тест на коронавирус отрицательный, сообщается в паблике "Коронавирус. Оперштаб Карелии".

Напомним, по статистике на 28 апреля от внебольничной пневмонии умерли две женщины 1929 и 1939 годов рождения и мужчина 1935 года рождения.

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Комментарии

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Олетто
2020-04-29 11:04:59
Они все ушли он-лайн карты рисовать : ) Зато в отчетах отсылаемых в Москву все чудесненько : )
Сергей
2020-04-29 10:16:56
Здесь то почему все молчат и мозг не поражают , Умерло 35 человек за месяц , это же тихий ужас . Есть ли у нас медицина в Карелии или нет , или все ушли на борьбу с короновирусом , во главе с губернатором ?????????????????????????????????????????????
Гость
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