Пожилой житель Карелии скончался от пневмонии

За последние сутки число заболевших внебольничной пневмонией выросло на 8 человек.

Начиная с 1 апреля, с диагнозом внебольничная пневмония госпитализирован уже 251 пациент.

С начала апреля 35 жителей Карелии умерли от внебольничной пневмонии. За прошедшие сутки зафиксирован один летальный исход – мужчина 1925 года рождения. Тест на коронавирус отрицательный, сообщается в паблике "Коронавирус. Оперштаб Карелии".

Напомним, по статистике на 28 апреля от внебольничной пневмонии умерли две женщины 1929 и 1939 годов рождения и мужчина 1935 года рождения.