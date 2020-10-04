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В Карелии за сутки 25 человек коронавирусом заболели, 22 выздоровели

Новости. Общество
09:16, 05 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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О ситуации с заболеванием коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

Так, 25 человек за минувшие сутки инфицированы коронавирусом в Карелии. Из этого числа заболели 20 человек, из них 2 имеют симптомы средней тяжести. За сутки больных в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе требующем подключения к ИВЛ, в медучреждения не поступало.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 15 человек, в Лоухи – 4 человека, в Кондопоге – 3 человека, в Пряжинском районе – 3 человека (поселок Пряжа – 1, деревня Виданы – 2).

Выздоровели еще 22 человека: в Петрозаводске – 17, в Кемском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Костомукше – 1, в Сортавальском районе – 2.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 693,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 828 случаев, по Северо-Западу – 850,1.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-05 12:54:37
Спецпредложение от 2021 года. Каждому, кто сумел пережить две волны пандемии коронавируса, третья в подарок! (с)
David
2020-10-05 10:49:40
Как ты Кирка? Как самочувствие? Температуры нет?
кир
2020-10-05 11:38:42
давидка займись оффом. У него маниакально депрессивный психоз. Он каждый день про какие-то голосования пишет одно и тоже. Видимо голоса посторонние слышит. А у тебя улучшение. Про орков более не вспоминаешь. Отпустило. Вот и хорошо.
Plant
2020-10-05 12:46:02
кир, рыбья память у тебя, старикан.
Plant
2020-10-05 10:23:35
Столица, вам сверху порекомендовали убрать статистику с главной страницы сайта?
Off
2020-10-05 09:24:34
А как триумфально голосовали и в парады играли... Теперь вот ковидные сводки читаем....
Гость
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