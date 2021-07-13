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В Карелии за сутки 33 ребенка заразились коронавирусом, 22 выздоровели

Новости. Общество
09:43, 14 Июля 2021
фото: © Fotolia / svetamart

За минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 33 детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 14 июля, в Карелии зарегистрированы 5051 несовершеннолетний, заразившийся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирус выявлен у 33 детей. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 22 ребенка. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4615.

Напомним, всего за время пандемии коронавирусом заразились 52949 жителей Карелии, 670 из них умерли. Выздоровели 49366 человек.

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