В Карелии за сутки 33 ребенка заразились коронавирусом, 22 выздоровели

За минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 33 детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 14 июля, в Карелии зарегистрированы 5051 несовершеннолетний, заразившийся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирус выявлен у 33 детей. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 22 ребенка. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4615.

Напомним, всего за время пандемии коронавирусом заразились 52949 жителей Карелии, 670 из них умерли. Выздоровели 49366 человек.