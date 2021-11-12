В Карелии за сутки 37 детей заразились коронавирусом

Общее число инфицированных детей в республике приближается 10,5 тысячам.

По данным на 9 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 37 детей в Карелии. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в республике увеличилось до 10416. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровел 61 ребенок. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 10218.

Напомним, за сутки в Карелии выявлены 262 инфицированных, выздоровели 245 человек, зарегистрировано две смерти.