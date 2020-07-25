В Карелии за сутки число выздоровевших от COVID-19 превысило число заразившихся

В республике за сутки выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом, 31 человек выздоровел.

Как сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусом, 19 новых случаев подтверждено в Карелии: в Петрозаводске – 8 человек, в Прионежском районе – 1 человек (поселок Чална-1), в Кондопоге – 1 человек, в Пряжинском районе – 4 человека (Пряжа – 1, село Святозеро – 2, поселок Эссойла – 1), в Суоярви – 3 человека, в поселке Лоухи – 2 человека.



Выздоровел еще 31 человек: в Петрозаводске – 18, в Пряжинском районе – 3, в Суоярвском районе – 1, в Пудожском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 4, в Кондопожском районе - 3, в Сортавальском районе – 1.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 353,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,6 раза выше и составляет 549,7 случая, по Северо-Западу – 536,6.

Напомним, всего на сегодняшний день в республике зарегистрировано 2170 случаев заражения коронавирусом. По данным на 26 июля, скончалось 14 человек.