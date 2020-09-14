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В Карелии за сутки COVID-19 подтвердили у 29 человек

Новости. Общество
10:21, 15 Сентября 2020
фото: © Артем Геодакян/ ТАСС
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Число инфицированных в республике возросло до 3514, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждены 29 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 25, в Лахденпохье – 1, в Олонецком районе – 1 (деревня Мегрега), в Питкярантском районе – 1 (поселок Ляскеля), в Пряжинском районе – 1 (поселок Матросы).

Выздоровели еще 30 человек: в Петрозаводске – 16, в Костомукше – 1, в Питкярантском районе – 2, в Кондопожском районе – 3, в Сортавальском районе – 2, в Кемском районе – 2, в Олонецком районе – 1, в Лахденпохском районе – 1, в Беломорском районе – 2.

Всего выздоровели 2869 человек.

На самокарантине находятся 955 человек (+6 за сутки).

В обсерваторе пребывает один человек.

Проведено 160314 исследований (+959 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 32 пациента с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 572,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 728 случаев, по Северо-Западу – 736,7.

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