В Карелии за сутки еще пять пациентов оказались в больнице с пневмонией

Оперштаб правительства республики Карелия по борьбе с коронавирусом опубликовал официальную информацию о заболеваемости пневмонией в регионе.

За сутки в Карелии госпитализированы 5 человек с внебольничной пневмонией.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1128 пациентов, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



В оперштабе сообщают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к трем тысячам.