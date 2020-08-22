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В Карелии за сутки еще пять пациентов оказались в больнице с пневмонией

Новости. Общество
09:05, 23 Августа 2020
фото: Столица на Онего
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Оперштаб правительства республики Карелия по борьбе с коронавирусом опубликовал официальную информацию о заболеваемости пневмонией в регионе.

За сутки в Карелии госпитализированы 5 человек с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1128 пациентов, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

В оперштабе сообщают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к трем тысячам.

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Комментарии

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Ванёк
2020-08-23 10:03:52
И вот где 1128 госпитализированных пациентов лечат ? Сомнения терзают , что их лечат вообще . Рассказали бы про них , почему они потом умирают (72)
Бездельник
2020-08-23 09:51:17
Что-то не ладно в нашем королевстве. Холодов ещё нет, а с пневмонией поступают больные ежедневно пачками. :)
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