В Карелии за сутки коронавирусом заразились 38 детей

Поправились от коронавирусной инфекции за это же время 32 ребенка, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 38 детей в Карелии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 6066 детей в республике.

За сутки поправились от коронавирусной инфекции 32 ребенка.

Всего за время пандемии излечились 5662 ребенка в Карелии.

Ранее сообщалось, что еще одна смерть от коронавируса подтверждены в Карелии за сутки, излечились же за сутки 177 пациентов.