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За время пандемии от коронавируса в Карелии излечились более 57 тысяч человек

Новости. Общество
09:30, 27 Августа 2021
фото: Илья Тимин / «Столица на Онего»

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За сутки в республике от коронавируса выздоровели 177 пациентов, один больной умер, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 27 августа зафиксировано одна смерть от COVID-19. Таким образом, общее число смертей от коронавируса возросло до 767. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки коронавирус был выявлен у 145 жителей Карелии, из них все 145 не были привиты. Заболели также145 человек, в состоянии средней тяжести находятся 32 пациента, двое — в тяжелом состоянии, один — крайне тяжелом, подключен к ИВЛ.

В ковид-центрах проходят лечение 573 человека, из них 6 крайне тяжелых, двое из которых находится на инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 60457 человек.

За сутки выздоровели еще 177 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 57042 человека.

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