В Карелии за сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции

Крайне тяжелых больных с COVID-19 в республике также не осталось.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1515 человек. Об этом информирует глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 55 инфицированных (6 — детей), из них непривитых — 29 (52,7%).

В ковидных стационарах получают лечение 195 пациентов, в состоянии средней тяжести — 168 человек, в тяжёлом — 27 (из них непривитых — 27). В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 134521 человек, за последние сутки — 52.

С начала пандемии в Республике Карелия зарегистрировано 137011 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 18049 детей.