В Карелии за сутки подтвердили заражение коронавирусом у 333 человек

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 333 человек, сообщили в Оперативном штабе правительства.

Как сообщили в Оперативном штабе, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 333 человек. Из этого числа заболевших – 303 человека, из них 52 имеют симптомы средней тяжести, 4 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждены три летальных исхода от коронавирусной инфекции: жительница поселка Кедрозеро 1934 года рождения скончалась в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн, петрозаводчанка 1929 года рождения и житель Петрозаводска 1952 года рождения скончались в Республиканской инфекционной больнице. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.



Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 185 человек, в Медвежьегорском районе – 11 человек (Медвежьегорск – 8, поселок Повенец – 1, поселок Пиндуши – 2), в Костомукше – 37 человек, в Пряжинском районе – 1 человек (поселок Матросы), в Сегежском районе – 5 человек (Сегежа – 3, поселок Надвоицы – 1, деревня Каменный Бор - 1), в Олонецком районе – 12 человек (Олонец – 4, село Видлица -1, деревня Тукса – 4, поселок Ковера – 2, деревня Гавриловка – 1), в Беломорском районе – 13 человек (Беломорск – 11, село Нюхча – 1, поселок Летнереченский – 1), в Лахденпохском районе – 2 человека (Лахденпохья, поселок Ихала), в Пудожском районе – 13 человека (Пудож – 9, поселок Подпорожье – 2, деревня Каршево – 1, деревня Ножево – 1), в поселке Лоухи – 1 человек, в Кондопожском районе – 18 человек (Кондопога – 17, поселок Нелгомозеро – 1), в Сортавальском районе – 10 человек (Сортавала – 7, поселок Пуйккола – 1, поселок Хелюля – 1, поселок Вяртсиля – 1), в Питкярантском районе – 9 человек (Питкяранта – 6, деревня Хийденсельга – 1, поселок Ляскеля – 2), в Муезерском районе – 15 человек (Муезерский – 7, поселок Ледмозеро – 7, село Ругозеро – 1), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Боровой).



Выздоровели еще 35 человек: в Петрозаводске - 27, в Пудожском районе –1, в Муезерском районе – 1, в Сегежском районе – 6.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1916,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1407 случаев, по Северо-Западу – 1762,3.

Ранее сообщалось, что Карелия стала лидером среди российских регионов по суточному приросту зараженных коронавирусом.