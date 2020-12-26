В Карелии за сутки поймали 9 пьяных водителей

Один из них находился за рулем дорогой иномарки Toyota Camry, сообщили в ГИБДД Карелии.

За минувшие сутки в Карелии от управления транспортным средством были отстранены 9 пьяных водителей.

Как рассказали в Госавтоинспекции республики, в воскресенье, в 13:00 часов в деревне Савиново Пряжинского района инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем Toyota Camry 44-летнего водителя в состоянии опьянения.

Нарушитель привлечен к административной ответственности, ему грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1.5 до 2 лет.



ГИБДД просит граждан обо всех нарушениях нетрезвыми водителями незамедлительно сообщать в полицию - 102 или 112.