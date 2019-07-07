В Карелии за сутки произошло пять пожаров

Горели жилые дома, хозпостройки и баня, сообщили в МЧС республики.

Пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекались сегодня в 01:12 для ликвидации пожара в хозяйственной постройке у дома № 26 по ул. Спиридонова в поселке Надвоицы. Справиться с возгоранием удалось лишь к 03:05.

Представители МЧС в Костомукшском районе выезжали вчера в 21:21 в деревню Вокнаволок (хутор "Кормило"). Там горела баня. На тушение пожара ушло более часа.

Вечером в субботу пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (10 чел., 4 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме № 35а по улице Советской. Пожар был потушен в течение 20 минут.

Около полутора часов ушло у пожарных на ликвидацию возгорания в хозяйственной постройке в СНТ «Кукко» в Прионежском районе. На пожар в дачный поселок выезжали пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (13 чел., 4 ед. техники).

В Кондопоге за минувшие сутки произошел пожар в доме № 93 по Октябрьскому шоссе. С возгоранием справились за полчаса.