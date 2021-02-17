В Карелии за сутки зарегистрировали еще 20 случаев заражения коронавирусом у детей

Всего в Карелии зарегистрировано 3733 случая заражения коронавирусом несовершеннолетних, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 18 февраля, в Карелии зарегистрирован 34991 инфицированный коронавирусом, из общего числа 3733 – это дети. За последние 24 часа COVID-19 заболели 20 детей, в минувшие сутки было зарегистрировано 29 случаев заражений коронавирусом несовершеннолетних.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 162. Всего в республике за время пандемии инфицирован 39541 человек. Выздоровели – 34991. Умерли 279 пациентов.