В Карелии забраковали более сотни шуб общей стоимостью свыше 7 млн рублей

Всего выявлено 106 меховых изделий с нарушениями обязательных требований, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Нарушения были выявлены при осуществлении 5 мероприятий по контролю. Выявлено 106 меховых изделий с нарушениями обязательных требований общей стоимостью 7, 2 млн рублей.

Составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.

По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 2 постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения, остальные дела находятся в стадии рассмотрения.

