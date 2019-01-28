В Карелии забраковали более сотни шуб общей стоимостью свыше 7 млн рублей

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Всего выявлено 106 меховых изделий с нарушениями обязательных требований, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
Нарушения были выявлены при осуществлении 5 мероприятий по контролю. Выявлено 106 меховых изделий с нарушениями обязательных требований общей стоимостью 7, 2 млн рублей.
Составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.
По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 2 постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения, остальные дела находятся в стадии рассмотрения.
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