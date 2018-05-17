В Карелии забывчивый рыбак лишился машины

Автомобиль был обнаружен полицией раньше, чем об его угоне заявил владелец.

О пропаже отечественного внедорожника в полицию сообщил житель Беломорска, сообщили в МВД Карелии. Владелец автомобиля рассказал, что, уезжая на рыбалку, оставил машину рядом с домом, а когда на следующий день вернулся, то не обнаружил ее.

Уточнив обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции выяснили, что мужчина перед отъездом в спешке оставил ключи в замке зажигания.

Полицейские установили, что накануне ночью на одной из городских улиц наряд дорожно-патрульной службы остановил указанный автомобиль. При проверке оказалось, что его водитель - 20-летний местный житель не имел права управления транспортными средствами, а машина ему не принадлежит. Молодой человек был привлечен к административной ответственности и подвергнут административному аресту на 10 суток.

Связаться с владельцем, находящемся в лесу, ночью не удалось, а на утро он сам позвонил в полицию. Выяснилось, что внедорожник был угнан. Задержанный стал фигурантом уголовного дела. По словам подозреваемого, за руль чужой машины он сел потому, что увидел ключи, оставленные в салоне автомобиля, а двери не были заперты.