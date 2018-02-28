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Новости. Общество
12:34, 28 Февраля 2018

В Карелии задержали 52-летнего мужчину с детским велосипедом

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В Кондопоге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 52-летнего мужчину с детским велосипедом.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел во вторник.

Группа задержания во время патрулирования территории обратила внимание на мужчину, который нес детский велосипед.

"Велосипед "Мишка" выглядел исправным, и объяснение, что он был найден около мусорных контейнеров, не вызвало полного доверия. Гражданин был передан представителям службы участковых уполномоченных полиции для выяснения обстоятельств. Дальнейшее разбирательство покажет, был ли велосипед действительно выброшен владельцами или похищен у них", - заключили в ведомстве.

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