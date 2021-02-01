В Карелии задержали компанию москвичей, решивших порыбачить в пограничной зоне

В поселке Пяозерский Лоухского района пограничники задержали жителей московского региона, решивших порыбачить в пограничной зоне без разрешительных документов.

Пограничники совместно с членами добровольной народной дружины в поселке Пяозерский Лоухского района повстречали четверых жителей Москвы и Московской области, которые приехали порыбачить в труднодоступных местах.

Как рассказали в Пограничном Управлении Карелии, рыбакам разъяснили правила пребывания граждан в пограничной зоне, но несмотря на это, туристы выдвинулись на запретную территорию без разрешительных документов, где были задержаны нарядом.

За нарушение правил въезда в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне рыбаки были привлечены к административной ответственности и наказаны штрафами.