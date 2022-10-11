В Карелии задержали подозреваемого в гибели спасателя, которого нашли с простреленной головой

В Сегеже задержали мужчину, которого подозревают в гибели пропавшего поисковика Сергея К., найденного в лесу с простреленной головой.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в силовых структурах, сегодня утром в Сегеже на мосту правоохранители задержали мужчину, который, предположительно, причастен к гибели пропавшего спасателя Сергея К.

Момент задержания попал в объектив камеры прохожего в Сегеже. Фото опубликовано в местном паблике «Сегежа online…»

«Что за задержание было сегодня в 10.20 около моста?» - интересовался автор фото в соцсети.

Напомним, 29 октября в Сегеже пропал 51-летний спасатель Сергей К. Его поиски вели коллеги-спасатели, родные, волонтеры-поисковики и сотрудники полиции. В результате тело убитого мужчины обнаружили полицейские-кинологи 11 ноября в лесополосе в 20 километрах от города.

«При этом затылок жертвы был прострелен, а одна из пуль застряла в дереве. По предварительным данным, в мужчину могли выстрелить из ружья», — сообщил телеканал РЕН ТВ.