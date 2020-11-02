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В Карелии задержали рецидивиста, ограбившего магазин в Санкт-Петербурге

Новости. Криминал
16:46, 03 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Сотрудники транспортной полиции Петрозаводска поймали молодого человека, который на протяжении двух месяцев скрывался от суда в Карелии.

По информации пресс-службы Петрозаводского ЛО МВД России, 24-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа с сентября этого года находится в розыске за совершение грабежа на территории Санкт-Петербурга.

В середине декабря прошлого года он открыто похитил продукты питания из магазина. Обвиняемый скрывался от суда на территории Карелии.

Кроме того, полицейские выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

В настоящее время злоумышленник задержан. Его поймали на железнодорожной станции в Сегеже. В дальнейшем он будет передан инициатору розыска.

Ранее транпортная полиция сняла в Кеми с поезда нарушителей общественного порядка.

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