В Карелии задержан находившийся в федеральном розыске мужчина

В Кондопоге вневедомственная охрана помогла полиции задержать гражданина, находившегося в федеральном розыске.

Днём 21 марта разыскиваемый гражданин был обнаружен сотрудником уголовного розыска в общественном месте – вблизи автобусной остановки на улице Пролетарской, передает сообщество "Управление Росгвардии по Республике Карелия" в соцсети "Вконтакте".

Информация об этом поступила всем дежурным патрулям правоохранительных органов. Ближе всех к месту задержания оказался наряд Кондопожского отдела вневедомственной охраны.

Выяснилось, что гражданин 1992 года рождения был объявлен в федеральный розыск с июня прошлого года. Ему удавалось удачно скрываться, но оперативники установили его местонахождение.

При задержании мужчина оказал неповиновение, повёл себя агрессивно и пытался убежать. Но сбежать от полицейского и группы задержания ему не удалось. Задержанный был доставлен в отдел полиции, сообщили в Росгвардии.