В Карелии задержан находившийся в федеральном розыске преступник из соседнего региона

Житель Мурманской области, объявленный в федеральный розыск за тяжкое преступление, задержан в Карелии.

Об этом сообщили в МВД республики.

Обвиняемого задержали после того, как в полицию Кемского района обратился житель одного из многоквартирных домов. Он сообщил, что по соседству с ним поселился подозрительный гражданин, который дебоширит и, по всей видимости, проживает в квартире нелегально.

Для проверки информации на место направился участковый уполномоченный полиции Александр Плясинов. По адресу он застал 42-летнего квартиранта, который пояснил, что зарегистрирован в Мурманской области, а в Кемь приехал на заработки. При этом ни дату прибытия, ни данных работодателя он вспомнить не смог, нервничал, путался в объяснениях и пытался побыстрее закончить разговор.

Участковый доставил гражданина в отделение полиции, проверил по базам учета и выяснил, что тот находится в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления. Он передан инициатору розыска и предстанет перед судом.