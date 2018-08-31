В Карелии задержан нападавший на женщин грабитель

Сотрудники уголовного розыска раскрыли грабежи, совершенные злоумышленником в отношении женщин, сообщает МВД Карелии.

В июле жительница Петрозаводска познакомилась с мужчиной и пригласила его к себе домой. В какой-то момент совместный досуг перешел в ссору. Мужчина ударил хозяйку, забрал мобильный телефон и ушел. Никаких данных, кроме имени, новый знакомый о себе не рассказал.

Женщина оценила ущерб в 18 тысяч рублей. Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить личность и местонахождение подозреваемого. 38-летний житель Муезерского района в это время уже находился в следственном изоляторе, поскольку стал подозреваемым в аналогичном преступлении, совершенном весной этого года в Суоярви.

Фигурант дал признательные показания и рассказал, что похищенный телефон продал случайным знакомым в баре.