В Карелии задержаны охотники, подозреваемые в убийстве беременной лосихи

Пряжинские полицейские задержали подозреваемых в убийстве беременной лосихи и лосенка, сообщает МВД Карелии.

Как ранее сообщалось, в Пряжинском районе неизвестные браконьеры убили беременную лосиху на предродовом этапе и годовалого лосенка. Место преступления обнаружено по остаткам животных, в том числе по двум эмбрионам почти родившихся лосят. Охота на лося сейчас запрещена. Материальный ущерб составил не менее 800 тысяч рублей.

Полицией были установлены свидетели, видевшие возможных подозреваемых. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия полицейские сумели обнаружить гильзу, что позволило определить тип и калибр оружия. В дальнейшем это помогло подтвердить причастность одного из подозреваемых к данному преступлению, поскольку на него зарегистрирован именно такое оружие.

Стражи порядка установили подозреваемых и все обстоятельства: 19 апреля двое местных жителей, имея лицензию на отстрел медведя, вели охоту. В этом месте имелся "солонец" - соль, привлекающая лосей. Охотники убили животных, разделали туши и спрятали в гараже.

В настоящее время проводится баллистическая экспертиза. В отношении 51-летнего и 33-летнего подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Они дали признательные показания и сообщили, что, узнав о подозрениях в отношении них, выкинули мясо в реку.