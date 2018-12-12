В Карелии зафиксировали увеличение производства овощей и мяса

Предприятия агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Карелии в 2018 году увеличили производство продукции – это произошло впервые за последние несколько лет, когда наблюдался постоянный спад производства.

Об этом сообщил в парламенте республики министр экономического развития Павел Буренков, представляя итоги реализации Стратегии социально-экономического развития республики до 2020 года.

Министр отметил, что по итогам 2018 года ожидается рост производства мяса на 3,6%, валового сбора картофеля - в 1,5 раза, овощей – на 16,4% по сравнению с 2017 годом. Производство сырого молока, сократившееся из-за уменьшения дойного стада, восстановилось до уровня прошлого года.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".