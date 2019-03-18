В Карелии зафиксировано свыше 5 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5160 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 11%, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 5 классов в 4 школах Петрозаводска и республики (Сегежский район и Костомукша) и 2 групп в детсаду Пудожского района.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2183 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше эпидемического порога на 21,3%, за счет увеличения заболеваемости возрастных групп детского населения 3-6 и 7-14 лет и взрослого населения.

При обследовании больных ОРВИ и гриппом выявлена циркуляция вирусов гриппа A(H3N2) и A(H1N1)09, а также прочие респираторные вирусы-парагриппа, респираторно-синтициальный и риновирусы.