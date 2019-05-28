В Карелии заключенный хочет отсудить миллион у Минфина и УФСИН, чтобы отдать деньги на благотворительность

Петрозаводский городской суд рассматривает иск находящегося в заключении гражданина, который требует возмещения морального вреда за незаконный выговор.

Во вторник в Петрозаводском суде состоялось заседание по иску Дмитрия Голованова к начальнику СИЗО-1 УФСИН России по Карелии Олегу Тарасову, начальнику УФСИН России по республике Карелия Александру Тереху и министерству финансов страны в лице управления федерального казначейства.

Голованов добивается взыскания компенсации морального вреда. Дело рассматривает судья Олег Цепляев.

Самого истца или его представителя в зале не было. На заседании присутствовали только представители трех сторон, выступающих ответчиками в тяжбе.

"У нас Голованов находится в местах лишения свободы. Видеоконференцсвязь с ним не организовывалась", - пояснил судья.

Как выяснилось в суде, в исковом заявлении Голованова содержится информация о том, что зимой этого года он, находясь в местах лишения свободы, был привлечен к дисциплинарной ответственности. Ему было объявлено взыскание в виде выговора.

Истец считает, что эти действия в отношении него являлись незаконными. Он уверен, что по состоянию здоровья не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. В этой связи Голованов просит снять с него дисциплинарное взыскание, взыскать с ответчиков один миллион рублей и перечислить денежные средства в благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце".

Из информации, оглашенной в ходе заседания, не удается установить, по какой статье проходит истец, и как долго он находится в местах лишения свободы. Предположительно, по его делу ведется следствие, а сам фигурант пребывает под стражей.

"Мы запросили материалы, связанные с переводом Голованова в медицинскую организацию… Не поступили сведения из лечебного учреждения о том, закончил ли Голованов курс лечения. И не поступили сведения по уголовному делу, которое находится сейчас в расследовании, расследуется управлением министерства внутренних дел", - сказал судья Олег Цепляев.

Суд на месте определил отложить заседание с целью получения недостающих сведений.

Также суд планирует запросить мнение истца по поводу участия в процессе журналистов. Суд считает, что в деле может быть раскрыта информация о здоровье истца, которая по закону представляет личную тайну. Если истец не пожелает, чтобы на процессах присутствовала пресса, последующие заседания могут быть закрыты по решению суда.