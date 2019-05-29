В Карелии замедлился рост промышленного производства

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Промышленное производство в Карелии за январь-апрель выросло на 1,9% - это ниже темпов роста, наблюдавшихся в аналогичный период прошлого года, на 2,7%.
В 2019 году индекс промышленного производства больше всего увеличился в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 20,2%. В обрабатывающих производствах показатель вырос на 7,9%, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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