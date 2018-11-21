В Карелии замедлился рост промышленности

Промышленное производство в Карелии за 10 месяцев 2018 года по оперативным данным выросло на 2,2%, что на 0,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Сократилось производство песков природных, гранита, песчаника и прочего камня для памятников и строительства, щебня, лесоматериалов, щепы технологической, щепы топливной, древесностружечных плит, поддонов деревянных, блоков дверных пластмассовых, судов прогулочных и спортивных, электроэнергии, пара и горячей воды.

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