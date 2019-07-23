В Карелии замедлился спад в пищевой промышленности

Сокращение объемов производства в пищевой промышленности, произошедшее в Карелии, замедлилось по итогам первого полугодия.

Производство пищевых продуктов за январь-июнь сократилось на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В предыдущие отчетные периоды спад в отрасли достигал 15-18%.

Наиболее заметно оживление производства по переработке и консервированию мяса и мясной пищевой продукции. Если по итогам 5 месяцев сокращение в этом виде деятельности достигло 36%, то в первом полугодии – 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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